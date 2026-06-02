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Una ola de calor castiga a Marruecos con máximas de 44 grados

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Rabat, 2 jun (EFE).- Una intensa ola de calor y fuertes rachas de viento afectarán a gran parte de Marruecos durante esta semana, con registros que alcanzan temperaturas extremas de entre 40 y 44 grados Celsius en las regiones del sur y el sureste, según informó la Dirección General de la Meteorología (DGM) del país magrebí.

La condición atmosférica de las regiones del interior oscilará entre los 35 y los 40 ºC, mientras que las zonas costeras se beneficiarán de la brisa marina y mantendrán temperaturas moderadas.

Este fenómeno meteorológico llega acompañado de un fuerte temporal de viento que ha alterado el estado del mar, obligando a las autoridades a restringir el baño en prácticamente todo el litoral atlántico del país para este martes y miércoles.

Las playas de la zona sur como Mirleft, El Ouatia y Tarfaya lucen bandera negra de prohibición total por peligro extremo, mientras que los arenales de Agadir, Essaouira y Casablanca registran bandera roja, dejando la costa del norte como la única zona con banderas amarillas.

Asimismo, las autoridades prevén tormentas eléctricas y chubascos localizados en las zonas del Alto Atlas, así como fuertes rachas de viento que podrían levantar polvo en las zonas del interior y del sur. Las previsiones apuntan a que las altas temperaturas volverán a repuntar en el norte y centro de cara al fin de semana.

Marruecos encadenó varias olas de calor constantes durante todo el mes de mayo bajo alertas de nivel naranja y comienza ahora junio con una situación parecida con avisos amarillos activos.EFE

mdd/mar/icn

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