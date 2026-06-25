Una ONG acusada de utilizar miles de niños en experimentos médicos en Suiza hace décadas

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Ginebra, 25 jun (EFE).- Miles de niños acogidos en Suiza por la ONG Tierra de Hombres habrían sido utilizados como cobayas en experimentos médicos entre 1964 y 1979, según investigaciones periodísticas de las que este jueves se hace eco la televisión nacional RTS.

Según reportajes aparecidas primero en el diario Beobachter y que esta semana ha retomado otro periódico suizo, Le Temps, cerca de 2.000 niños destinados a adopción fueron primero puestos ilegalmente en cuarentena en hospitales a su llegada a Suiza, y allí se les extrajeron muestras de sangre y jugo gástrico en el marco de pruebas relacionadas con antibióticos.

Pero además, 6.000 niños con malformaciones cardíacas fueron confiados a un cirujano del Hospital Cantonal de Ginebra que los utilizó para perfeccionar sus intervenciones de cirugía a corazón abierto.

Al menos seis de estos niños fallecieron en el verano de 1979, indicó RTS.

En la última sesión del parlamento suizo, a principios de este mes, una diputada preguntó al Consejo Federal (Ejecutivo) qué tipo e investigaciones pueden llevarse a cabo ante estas acusaciones, y qué posibles indemnizaciones pueden aprobarse si se confirman estos abusos. EFE

abc/jgb