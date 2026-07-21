Una ONG alemana señala a ChatGPT y Gemini por ofrecer orientaciones políticas poco fiables

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Berlín, 21 jul (EFE).- Los modelos de lenguaje ChatGPT y Gemini ofrecieron orientaciones políticas «poco fiables» durante la pasada campaña electoral en Hungría, informó este martes la ONG alemana Unión de Libertades Civiles para Europa, con sede en Berlín.

Según se desprende de los resultados de un estudio de la organización durante la campaña electoral húngara del pasado mes de abril, ambos sistemas de inteligencia artificial (IA) «no lograban identificar el partido político correcto según el perfil del votante», incluso si se les presentaban creencias que coincidían con las posiciones oficiales de los partidos, indicó la ONG.

«Los perfiles del partido Tisza eran especialmente propensos a la clasificación errónea, la omisión o el desvío hacia otros partidos», abundó en un comunicado Unión de Libertades Civiles para Europa, al aludir al partido del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar.

Por otra parte, «los perfiles alineados con Fidesz se reconocían de forma mucho más coherente», abundó la organización al referirse al partido del que fuera jefe del Gobierno de Hungría, primero entre 1998 y 2002, y después entre 2010 y 2026, Viktor Orbán.

Además, en los dos modelos de lenguaje puestos a prueba por la ONG berlinesa, «las mismas preguntas generaban respuestas inconsistentes».

El estudio de Unión de Libertades Civiles para Europa, en el que se analizaron doscientas respuestas a preguntas realizadas desde cinco perfiles alineados con partidos políticos en ChatGPT y Gemini, también indicó que no encontró pruebas de que esos chatbots influenciaran el proceso electoral en el que se impuso Magyar.

Desde la organización alemana, que agrupa a otras veinticuatro asociaciones dedicadas a la defensa de derechos y libertades en ámbitos como el digital o medios de comunicación, subrayaron que la IA se está convirtiendo en «una puerta de acceso a la información política», por lo que la ONG subrayó que la «protección de los procesos democráticos exige una mayor transparencia, rendición de cuentas y supervisión».

«Los sistemas de IA de uso general no deberían presentar una correspondencia política opaca e inestable como un consejo electoral fiable», según Eva Simon, responsable del programa de derechos y tecnología de Unión de Libertades Civiles para Europa.

La ONG pidió, además, salvaguardas específicas en la información política y orientación de cara al voto ofrecidas por los modelos de lenguaje que proporcionen información política. EFE

smm/pcc