Una ONG alerta de ataques a líderes cristianos en Cuba, Nicaragua, Venezuela y México

Madrid, 14 ene (EFE).- La ONG evangélica Open Doors (Puertas Abiertas) alertó este miércoles de que los ataques selectivos contra los líderes religiosos, a cargo de las autoridades o de grupos criminales, pueden generar un «gran impacto en la moral e incluso en la continuidad de las comunidades cristianas» de Latinoamérica y cita a Cuba, Nicaragua, Colombia, México y Venezuela.

Son conclusiones del informe ‘Lista Mundial de la Persecución 2026’, formada por 50 países con niveles de riesgo extremo o muy alto para la libertad religiosa.

El estudio, que comprende el período entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 septiembre de 2025, denuncia un «aumento del autoritarismo» en Cuba y Nicaragua.

Entre los niveles muy altos de persecución, Cuba figura en el puesto 24 de esa relación. Durante los meses de este estudio, «se han producido actos persistentes de hostilidad contra los cristianos que discrepan en sus opiniones por causa de su fe. Los líderes religiosos y los miembros de las iglesias no afiliadas son especialmente vulnerables».

Del mismo modo, en Nicaragua (puesto 32, nivel muy alto), el gobierno del presidente Daniel Ortega «ha intensificado sus ataques contra los cristianos que se niegan a demostrar lealtad política».

Esto refleja un patrón de presión «cada vez más intenso destinado a silenciar la disidencia, lo que fomenta la autocensura entre los líderes y los miembros de la Iglesia», dice el informe.

Bandas criminales que atemorizan a los cristianos

Un documento reciente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional citado por Open Doors nombra a Nicaragua, Cuba y Venezuela como parte de una «triada autoritaria» en la que los líderes de iglesias y ámbitos religiosos son especialmente «vulnerables a los ataques».

«En Venezuela (puesto 60), cuando un cristiano levanta la voz contra el Gobierno, recibe represalias y pierde sus libertades», dijo el director de la ONG en España, Ted Blake.

Pero los ataques contra líderes religiosos no provienen únicamente de «regímenes autoritarios». En Colombia (puesto 47, nivel muy alto), los grupos criminales siguen controlando gran parte del territorio nacional y, durante el periodo cubierto por el informe, la violencia se intensificó aún más.

«El 2 de julio de 2025, se descubrieron los cadáveres de ocho personas (siete de ellas cristianas, entre las que se encontraban líderes religiosos y comunitarios) en una fosa común en Guaviare, una región selvática de Colombia», ilustra el informe de la ONG.

«Los asesinatos -explica- ponen de relieve los riesgos a los que se enfrentan continuamente quienes desempeñan funciones de liderazgo local en toda Colombia. Los grupos armados no solo restringen las actividades religiosas, sino que también persiguen y amenazan a los líderes cristianos que no se alinean con ellos».

En los territorios en disputa, los líderes religiosos pueden ser confundidos con figuras políticas o agentes del Estado.

Entre 2023 y 2025, al menos 36 líderes cristianos fueron asesinados y 18 desaparecieron en Colombia, según una investigación de Open Doors, pero la «la mayoría de estos casos no se han denunciado en la esfera pública».

También en México (puesto 30, nivel muy alto), los carteles de la droga y otros grupos criminales atemorizan a las poblaciones locales y comunidades religiosas que se les oponen.

El informe se basa en información aportada por colaboradores locales, expertos en la situación de cada país y documentos de organizaciones como la católica Ayuda a la Iglesia Necesitada. EFE

