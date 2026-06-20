Una ONG cifra entre 700 y 1.500 las víctimas de abusos en una escuela católica francesa

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París, 20 jun (EFE).- La escuela católica de Notre Dame de Bétharram, cerca de la ciudad de Lourdes, fue el escenario de abusos sexuales, físicos y psicológicos de los que fueron víctimas entre 700 y 1.500 alumnos desde los años 1950 a finales de los años 1990, según una ONG especializada a la que se había encargado esta investigación.

En su informe publicado este sábado, y que es resultado de más de un año de trabajo a petición de la congregación religiosa que gestiona el centro, el Instituto Louis Joinet (IFDJ) insiste en que se descarta la tesis de que esas cifras sean «una suma de actos individuales».

Por el contrario, lo que hubo fueron «violencias sistémicas» e «institucionales», destaca el IFDJ, que en cualquier caso puntualiza que sus cifras son resultado de proyecciones estadísticas, no víctimas identificadas nominalmente, y que hay que interpretarlas con «extrema prudencia».

Las revelaciones sobre los abusos en Notre Dame de Betharram contribuyeron a la pérdida de popularidad del anterior primer ministro francés, François Bayrou, que tuvo que dimitir el pasado mes de septiembre por falta de apoyos parlamentarios.

El centrista Bayrou, que había escolarizado sus hijos en ese centro, fue acusado por una parte de la izquierda de haber encubierto ese escándalo cuando era ministro de Educación, entre 1993 y 1997, algo que él negó repetidamente.

La toma de conciencia sobre la gravedad de lo ocurrido en Notre Dame de Batharram condujo, entre otras cosas, a que el pasado 1 de junio los diputados franceses adoptaran por unanimidad una proposición de ley contra la violencia en los centros escolares.

Con ese texto, que está en trámite parlamentario, se incrementa el control sobre todo el personal en contacto con los alumnos y se refuerza la regulación de los centros privados. EFE

ac/av