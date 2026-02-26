Una ONG contabiliza 568 presos políticos en Venezuela tras últimas excarcelaciones

2 minutos

Caracas, 26 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, cifró este jueves en 568 el total de estos detenidos tras las últimas excarcelaciones realizadas en medio de un proceso de liberaciones que arrancó en enero y de una amnistía aprobada hace una semana.

En un mensaje en X, Foro Penal dijo que, entre estos más de 500 detenidos, hay 52 personas con nacionalidad extranjera y 182 militares.

«Cifras consolidadas al día de hoy», añadió el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, en otro mensaje.

Himiob indicó que en la cifra se incluyen algunos casos antiguos que hasta hace semanas estaban en «revisión» para ser considerados como presos políticos.

La organización, además, se encuentra verificando la cantidad de excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía hace una semana y por la cual unas 217 personas han salido de prisión, según el Parlamento, de mayoría chavista.

El Parlamento aprobó el pasado jueves por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos «no contemplados» en ella, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes.

La ley establece que las solicitudes de amnistía deben ser resueltas en un plazo no mayor a 15 días por los tribunales competentes.

El Gobierno, por su parte, niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que cometieron delitos. EFE

bam/csm/cpy