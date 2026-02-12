Una ONG denuncia la «detención arbitraria» en Omán de un abogado de derechos humanos

2 minutos

El Cairo, 12 feb (EFE).- El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR, en inglés) denunció este jueves la «detención arbitraria» en Omán del abogado de derechos humanos Majid al Ruhaili, arrestado en Mascate el pasado domingo 8 de febrero por «expresar pacíficamente sus opiniones en redes sociales».

En un comunicado, la ONG informó de que el abogado fue conducido desde su casa hasta una ubicación desconocida antes de ser trasladado a una prisión gestionada por la División Especial, a la que acusan de actuar como brazo ejecutivo del Servicio de Seguridad Interna omaní.

Al Ruhaili se encuentra incomunicado, sin posibilidad de contactar «con su familia o sus asistentes legales», según la organización.

Desde el GCHR recordaron que el día de su detención, el abogado, partidario de la «reforma integral» del país del golfo Pérsico, calificó desde su cuenta de X de «tonterías y pérdida de tiempo» una reunión en la que participó el príncipe heredero de Omán, Dhi Yazan bin Haitham bin Tareq Al Said.

No se trata de la primera detención que sufre Al Ruhaili, que ya fue arrestado en diciembre de 2022 durante casi un mes, también por expresar su opinión en redes sociales.

El pasado 14 de enero Omán vivió otra situación similar con la detención de la escritora y fotógrafa Omama al Lawati por sus publicaciones en redes.

Para el GCHR estas detenciones «forman parte de un patrón sistemático de represión» ejercido desde «el Servicio de Seguridad Interna y su brazo ejecutivo, la División Especial», que «llevan años tratando de suprimir las libertades públicas, incluida la libertad de expresión».

Por ello, exigieron al Gobierno de Omán en su comunicado la «liberación inmediata» de Al Ruhaili, «el fin de su persecución» y garantías para que todos los omaníes puedan hacer un empleo efectivo de la libertad de expresión y para que «los defensores de los derechos humanos puedan sacar adelante su trabajo sin temor a represalias». EFE

pgc/ijm/llb