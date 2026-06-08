Una ONG denuncia que se eleva a 21 el número de presos muertos en Venezuela desde abril

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Caracas, 8 jun (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de un hombre recluido en un centro penitenciario en el estado Sucre (noreste), con lo que se eleva a 21 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde el pasado abril, según la organización no gubernamental.

«¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?», expresó el OVP en la red social X.

La organización afirmó que cada fallecimiento «asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos».

Sin embargo, afirmó que estos casos demuestran que las recomendaciones internacionales «continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente».

Según la ONG, en Venezuela familiares asumen funciones que corresponden al Gobierno, como el suministro de alimentos, medicinas e insumos médicos, y que incluso gestionan «traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos».

El abogado Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que uno de los fallecidos es el preso político y exconcejal chavista José Manuel García, de 31 años, quien murió el 9 de mayo de 2026 en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui (este).

Según el OVP, un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica, lo que representa un aumento de más del 50 % respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales. Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica.

El OVP también alertó de intentos de suicidios y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles del país. EFE

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