Una ONG israelí condena un plan de inversión en colonias de Cisjordania

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Una oenegé israelí criticó duramente este miércoles un plan gubernamental para invertir unos 2.700 millones de dólares en infraestructuras y miles de nuevas viviendas en varias colonias de Cisjordania ocupada.

Desde que el primer ministro Benjamin Netanyahu llegó al poder en 2022, su Ejecutivo ha expandido rápidamente asentamientos de colonos en Cisjordania, granjeándose las críticas de grupos de defensa de los derechos humanos y de Naciones Unidas.

Esta semana, Netanyahu y su ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, firmaron un acuerdo paraguas para invertir en asentamientos del norte del territorio ocupado.

«Este es otro paso significativo en la revolución de los asentamientos que estamos liderando en Judea y Samaria», señaló Smotrich en la red social X, utilizando el nombre bíblico para referirse a Cisjordania.

«Como parte del acuerdo, se establecerán aproximadamente 12.000 nuevas viviendas, junto con una inversión de más de 8.000 millones de séqueles (unos 2.700 millones de dólares) en infraestructura, instituciones públicas y desarrollo de los asentamientos», agregó.

Una iniciativa aplaudida por Netanyahu.

«No solo defendemos este lugar, sino que lo enaltecemos», dijo.

El observatorio israelí anticolonias Paz Ahora condenó la decisión y acusó al gobierno de malgastar fondos públicos y de afianzar la ocupación de Cisjordania.

Según el grupo, este plan complicará una eventual retirada de Cisjordania y la creación de un Estado palestino.

«Los acuerdos paraguas se usan para desarrollar rápidamente proyectos a gran escala», apuntó Hagit Ofran, una portavoz de Paz Ahora, a la AFP.

«Desde la perspectiva del gobierno, es una doble victoria: construcción desenfrenada de asentamientos y atar al próximo gobierno a unos acuerdos que harán que le sea muy complicado dar marcha atrás a la imprudente política de este gobierno», explicó.

Desde que llegó al poder, el gobierno de Netanyahu ha aprobado el establecimiento de 102 asentamientos en Cisjordania, según Paz Ahora.

Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional.

Aparte de en Jerusalén Este, más de medio millón de israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967, junto a unos tres millones de palestinos.

glp/jd/ser/jvb/an