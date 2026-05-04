Una ONG israelí denuncia «malos tratos» en prisión a activistas de la flotilla

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La oenegé israelí Adalah denunció este lunes los «malos tratos» que habrían sufrido un activista palestino-español y otro brasileño pertenecientes a una flotilla para Gaza tras haberlos visitado en una prisión de Israel.

Se trata del español-palestino Saif Abu Keshek y del brasileño Thiago Ávila.

La oenegé afirmó que ambos fueron sometidos a «interrogatorios de hasta ocho horas» seguidas, estuvieron en celdas permanentemente iluminadas y se vieron obligaron a ir de un lugar a otro con los ojos vendados, incluso durante las visitas médicas.

También los habrían amenazado con matarlos o con hacerles «pasar 100 años en prisión», según Adalah.

«Vendarle los ojos a un paciente durante una visita médica es una violación flagrante de las normas éticas médicas», afirmó Adalah.

La justicia israelí aprobó el domingo que la detención de los dos activistas fuese prolongada dos días. Ambos están en huelga de hambre, aunque beben agua, desde hace seis días, según la oenegé.

«Estamos esperando saber si el Estado pedirá prorrogar esta detención», apuntó la organización.

La flotilla, compuesta por más de 50 embarcaciones, zarpó desde Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y llevar suministros al devastado territorio palestino.

Las fuerzas israelíes las interceptaron en aguas internacionales frente a las costas de Grecia en la madrugada del jueves.

«La mayor parte de su interrogatorio» estuvo centrada en la flotilla, «una misión humanitaria pacífica, lo cual confirma que la detención es un intento de criminalizar la ayuda humanitaria y la solidaridad», denunció Adalah.

Saif Abu Keshek y Thiago Ávila fueron detenidos junto con otros 175 activistas, de múltiples nacionalidades, que fueron liberados en Grecia tras un acuerdo entre ese país e Israel.

Israel los acusa de estar vinculados al movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, pero España niega que Saif Abu Keshek guarde lazos con ese grupo.

El domingo la diplomacia israelí negó haber sometido a los detenidos a malos tratos.

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