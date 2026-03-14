Una ONG pide la liberación anticipada del artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara

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La oenegé Cubalex, con sede en Miami, anunció este miércoles que presentó un habeas corpus para pedir la liberación anticipada del artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que está pronto a concluir una sentencia de cinco años de prisión en Cuba.

Otero Alcántara, de 38 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa en La Habana para sumarse a las manifestaciones en las que miles de cubanos expresaron su enfado con gritos inéditos de «tenemos hambre» y «abajo la dictadura».

«Estamos revisando los términos de ejecución de la sentencia en base a lo que establece la ley de ejecución penal» cubana «que da dos meses de rebaja por buen comportamiento» a los reclusos, comentó a la AFP la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent.

El recurso fue presentado en la provincia de Artemisa, a unos 60 kilómetros de La Habana, donde cumple sentencia Otero Alcántara, considerado como «preso de conciencia» por Amnistía Internacional.

Diversent explicó que Otero Alcántara habría cumplido hasta la fecha cuatro años y siete meses de prisión, más ocho meses de rebaja -dos por cada año- que debería otorgar el tribunal pero sobre los que no tiene certeza de que los recibiera. Según esos cálculos, ya superaría los cinco años de condena.

«Asumimos que el tribunal (…) le da esos dos meses de rebaja porque no tiene ningún tipo de indisciplina», comentó la abogada.

El artista ganó notoriedad en 2020 cuando lideró la protesta del Movimiento San Isidro, una agrupación de artistas e intelectuales para pedir la liberación de un rapero.

Junto a 13 miembros del movimiento, se atrincheró durante días en su casa, en el barrio habanero de San Isidro, un acto de resistencia que culminó en un desalojo forzado que inspiró una manifestación sin precedentes de alrededor de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura demandando libertad de expresión en Cuba.

Esta protesta fue preludio del histórico 11 de julio de 2021.

Fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos», por un acto en el que se cubrió con la bandera cubana cuando estaba en el baño y cuyas fotos difundió en redes sociales.

En el mismo juicio el rapero Maykel Castillo, conocido como «Maykel Osorbo» y coautor del polémico tema «Patria y Vida», recibió una pena de nueve años.

Durante su reclusión, Otero Alcántara ha realizado huelgas de hambre para protestar por sus condiciones carcelarias.

El gobierno cubano no lo considera un artista, sino un «agente» al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.

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