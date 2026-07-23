Una ONG registra 36 muertes de presos en Venezuela entre abril y julio de este año

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Caracas, 23 jul (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves la muerte de dos hombres recluidos en una cárcel del estado Lara (oeste), con lo que se eleva a 36 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado desde el pasado mes de abril.

A través de una publicación en X, la organización señaló que uno de los detenidos falleció por tuberculosis y el otro murió tras presentar un cuadro de deshidratación y diarrea.

Ambos permanecían recluidos en el Centro Penitenciario Fénix del estado Lara, de acuerdo al observatorio.

«Más allá de las causas médicas reportadas, ambas muertes tienen un mismo responsable: el régimen venezolano. Quien está privado de libertad no decide cuándo acudir a un médico, no puede adquirir sus medicamentos ni trasladarse a un hospital cuando su estado de salud se deteriora», agregó.

Asimismo, dijo que las cárceles en Venezuela continúan marcadas por la escasez de agua potable, mala alimentación, falta de medicamentos, ausencia de atención médica permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela, «que obligan a garantizar a las personas privadas de libertad un nivel de atención sanitaria equivalente al disponible para el resto de la población».

«En ese sentido, cada muerte bajo custodia constituye una grave violación de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Gobierno venezolano», apuntó.

El pasado 7 de julio, la ONG reportó la muerte de cinco personas bajo custodia del Estado, recluidos en cárceles de los estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), Carabobo (norte), Lara y Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).

A principios de junio pasado, el OVP indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.

La ONG alertó entonces, durante la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de un 50 % de estos casos respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánica y shock hipovolémico. EFE

sc/gpv