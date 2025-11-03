Una ONG registra 450 muertes en cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción

San Salvador, 3 nov (EFE).- La cifra de personas fallecidas en cárceles de El Salvador en custodia de las autoridades de seguridad, detenidas en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, asciende a 450, según registros de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) divulgados este lunes.

La directora del Socorro Jurídico, que brinda acompañamiento jurídico a familiares de detenidos, Ingrid Escobar, confirmó esa cifra computada hasta el 31 de octubre pasado.

Escobar señaló, en una declaración compartida a EFE, que «el último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, presentaba un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla».

Escobar apuntó que «la mayoría de muertes han sucedido en los centros penales Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos».

Según el SJH, el 94 % de las personas fallecidas «no tenían perfil de pandilleros» y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los mil».

Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la celebración de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla y elimina los procesos individuales.

A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según ha denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.

El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.

El régimen de excepción, que registra más de 89.900 detenidos, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales. EFE

