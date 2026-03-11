Una operación de Brasil y España resulta en 5 detenidos y 1.500 kilos de coca aprehendidos

1 minuto

Málaga, 11 mar (EFE).- Una operación policial conjunta de Brasil y España ha permitido acabar con un entramado internacional dedicado al narcotráfico, detener a cinco sospechosos y localizar 1.500 kilos de cocaína ocultos en sacos de cemento procedentes del país sudamericano.

La red estaba vinculada a la organización criminal Mocro Maffia, que actúa desde Países Bajos en diferentes países europeos, según informó este miércoles la Policía española.

La droga entró en España por el puerto de Algeciras (sur) y fue trasladada por carretera hasta una nave industrial de la localidad turística costera de Marbella. Una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, daba cobertura al transporte del cargamento.

Lideraba presuntamente la actividad delictiva un hombre asentado entre Países Bajos y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y relacionado con la Mocro Maffia. Otros tres varones, residentes en Alemania, se desplazaron a España para recuperar la cocaína.

Los agentes consiguieron descubrir dónde se almacenaba la sustancia y procedieron al registro de la nave citada, donde encontraron la droga dividida en paquetes dentro de 1.000 sacos de cemento.

Todos estaban marcados para facilitar ser identificados por los encargados de sacar luego la cocaína.

La investigación continúa abierta. Además de las detenciones ya efectuadas, se han emitido dos órdenes internacionales judiciales de arresto de otros dos sospechosos de pertenecer a la organización criminal. EFE

mmj/bfv/jlg/jl/llb