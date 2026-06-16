Una operación internacional de desminado de Ormuz, en espera de un acuerdo de Irán y Omán

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- Estados Unidos ha pedido a la coalición internacional que se formó para dar garantías en la circulación por el estrecho de Ormuz en caso de alto el fuego que lleve a cabo labores de desminado, pero aunque el dispositivo ha empezado a ponerse en marcha, necesita el acuerdo de Irán y Omán.

Fuentes diplomáticas en la cumbre del G7 de Évian explicaron este martes que esa coalición liderada por Francia y el Reino Unido ha hecho una propuesta para lanzar una misión para la que Estados Unidos ha pedido que se ocupe del desminado del estrecho de Ormuz, que ha estado bloqueado desde el comienzo de la guerra contra Irán desencadenada el 28 de febrero y hasta el acuerdo para poner fin al conflicto.

Las fuentes explicaron que Estados Unidos ha solicitado esa ayuda porque carece de los medios de desminado necesarios y los miembros de esa coalición se han empezado ya a movilizar, en particular con la salida de barcos franceses especializados desde el puerto de Tolón, en el Mediterráneo, que tardarán varios días en llegar.

En cualquier caso, antes de que se pueda materializar esa posible misión, que se haría sin la participación de los contendientes, hará falta el visto bueno de los dos países ribereños del estrecho, Irán y Omán.

Las fuentes se mostraron convencidas de que Teherán tiene interés propio para que sus barcos puedan circular sin peligros por ese paso por el que antes del conflicto transitaba en torno al 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo, así como alrededor de un tercio de los fertilizantes.

Irán carece de las capacidades para llevar a cabo un desminado efectivo, pero probablemente conoce donde puede haber minas. Ese trabajo tiene que hacerse con barcos especialmente equipados, que necesitan un sónar pero también submarinistas para labores de prospección.

Además de esa validación de Irán, habrá que esperar a que se formalice el acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, algo que se llevará a cabo este viernes en Suiza, y cuyo contenido no se conoce más que por lo que han querido contar hasta ahora las partes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido, desde que lo presentó el domingo por la noche, en que es un acuerdo sólido que contempla la apertura del estrecho de Ormuz sin restricciones y que no se contempla ningún peaje.

Frente a las informaciones de Irán de que el compromiso establece que recibirá compensaciones, y algunas filtraciones que hablaban de que serían de 300.000 millones de dólares, Trump puntualizó hoy que lo que se contempla es la posibilidad de invertir en Irán si ese país ofrece potencialidades, en particular en su sector de hidrocarburos, pero que no hay ningún compromiso por su parte.

De hecho, todos los líderes participantes en la sesión dedicada a Oriente Medio este martes por la tarde en la cumbre de Évian -estaban los de los siete países más ricos, pero también los de Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto- han insistido en que no se aceptará ningún peaje.

Estas últimas horas se ha podido constatar la reapertura de Ormuz, por el que ya están circulando barcos, pero hay que consolidar el paso y en particular descartar el riesgo de la presencia de minas. EFE

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