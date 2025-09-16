Una operación ucraniana mata a soldados rusos en Vladivostok, según medios

Kiev, 16 sep (EFE).- Soldados rusos han muerto en explosiones que se han producido en las instalaciones militares de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, que albergan dos unidades del Ejército ruso que han participado en la conquista de territorio en Ucrania, según dijo a medios ucranianos como ‘Ukrainska Pravda’ y ‘Ukrinform’ una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR). EFE

