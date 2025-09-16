The Swiss voice in the world since 1935

Una operación ucraniana mata a soldados rusos en Vladivostok, según medios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 16 sep (EFE).- Soldados rusos han muerto en explosiones que se han producido en las instalaciones militares de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, que albergan dos unidades del Ejército ruso que han participado en la conquista de territorio en Ucrania, según dijo a medios ucranianos como ‘Ukrainska Pravda’ y ‘Ukrinform’ una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR).

La región del Lejano Oriente ruso, de la que es capital Vladivostok, está a orillas del océano Pacífico y a más de 6.000 kilómetros de la frontera rusa con Ucrania más cercana, y por tanto sería una acción sin precedentes en la guerra.

Según las fuentes del GUR ucraniano, se produjeron dos explosiones, la primera de ellas en el aparcamiento de las instalaciones militares, en las que tendrían su base militar el 47º Batallón y la 155ª Brigada de las Fuerzas Armadas rusas.

Ambas unidades han participado, según las fuentes, en las ofensivas rusas contra ciudades ucranianas como Kiev, Vugledar, Mariúpol o Pokrovsk.

La Brigada 155, además, habría llevado a cabo ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos y otros abusos contra la población del país invadido.

Según las fuentes ucranianas, las autoridades rusas en la zona han atribuido de momento las explosiones a un incidente con equipamiento de gas. EFE

mg/cae/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR