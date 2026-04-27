Una orca queda varada en Uruguay «con un marcado estado de debilidad» y será sacrificada

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Montevideo, 27 abr (EFE).- Una orca ha quedado varada en la playa de la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este «con un marcado estado de debilidad» y será sacrificada después de que no pudiera ser devuelta al agua por las condiciones en las que se encuentra.

Así lo han informado este lunes en un comunicado conjunto los Ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con organizaciones y la Universidad de la República.

La orca quedó varada este domingo y en ese momento la Prefectura informó sobre el hecho a las autoridades correspondientes para que se encargaran de dicho asunto.

El equipo técnico de Facultad de Veterinaria y la organización Red Nacional de Asistencia a Cetáceos acudieron al lugar «para evaluar, estabilizar al animal y determinar los pasos a seguir según su evolución».

«El individuo, que se encontraba con un marcado estado de debilidad, no pudo ser devuelto al mar en esas condiciones. Por ello, recibió atención veterinaria durante toda la noche; sin embargo, pese a los esfuerzos de recuperación y a las condiciones climáticas adversas, su evolución no ha sido favorable», explica el comunicado.

«Actualmente se encuentra en estado crítico, cursando una fase agónica, lo que hace inviable su reinserción», detalla.

De acuerdo con esto, los especialistas y las autoridades correspondientes «han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal».

«El Grupo de Trabajo en Varamientos desea resaltar que se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad del equipo que se encontraba en el lugar. El animal será trasladado a la Facultad de Veterinaria, donde se realizará la necropsia, para conocer las potenciales causas de su varamiento», asevera el documento. EFE

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