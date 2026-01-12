Una oreja para Castella, Ortega y De Miranda en la Feria de Manizales, Colombia

2 minutos

Manizales (Colombia), 11 ene (EFE).- Sebastián Castella, Juan Ortega y David de Miranda cortaron una oreja cada uno en la corrida de cierre de la 71 Feria de Manizales, celebrada bajo la lluvia y ante toros del hierro local de Ernesto Gutiérrez Arango, bien presentados y de juego desigual.

La tarde abrió con una faena redonda de Sebastián Castella al primero, un toro que fue a más hasta terminar por trascender gracias al sitio, el temple, el mando y el compromiso del torero francés, que construyó una labor de peso rematada con una estocada suficiente para asegurar la oreja, mientras el ejemplar era premiado con palmas.

El arte de Juan Ortega plantó bandera, la suya, en Manizales, pues pese a las escasas embestidas de un toro que se fue apagando, el trianero dejó una faena maciza, hecha de detalles y torería, que fue creciendo hasta merecer la oreja concedida.

David de Miranda no logró despegar en el primero de su lote, ya que el toro rehuyó la pelea desde el inicio y buscó refugiarse en los adentros, lo que dejó su actuación sin opciones de lucimiento.

Castella apostó todo en el cuarto toro, que se mostró inicialmente desentendido de los cites, pero la insistencia, la técnica y la decisión del francés lograron cambiar el rumbo de la faena. La lluvia y el mal estado del ruedo no impidieron una labor larga y comprometida, que fue premiada con una vuelta al ruedo tras fallar con la espada.

El quinto no ofreció opciones a Juan Ortega, que se quedó con la frustración de no poder redondear una tarde en la que dejó su sello de torero de corte clásico.

En el sexto, David de Miranda se empleó a fondo ante un toro que fue exigente en los primeros compases y luego escaso de calidad, sin que el oriundo de Huelva (España) desistiera hasta hacerse merecedor de una oreja que cerró la feria.

Ficha de la corrida:

Toros de Ernesto Gutiérrez Arango, bien presentados y de juego desigual.

Sebastián Castella: Rosa y oro. Oreja y vuelta al ruedo.

Juan Ortega: Canela y oro. Oreja y palmas.

David de Miranda: Burdeos y azabache. Palmas y oreja. EFE

vdr/pc/seo

(foto)