Una palestina pierde a su bebé tras quedar retenida en un control israelí, según unos paramédicos

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Trabajadores sanitarios palestinos afirmaron el lunes que una mujer embarazada perdió a su bebé después de que la ambulancia en la que iba fuera presuntamente retenida por soldados israelíes en un puesto de control en la Cisjordania ocupada.

La mujer, de 28 años y embarazada de seis meses, se encontraba inconsciente cuando los paramédicos la recogieron en su domicilio en la localidad de Qaryout, situada al sur de Naplusa, relató a la AFP Bashar Qaryouti, miembro del equipo médico.

«Sufría una hemorragia muy fuerte y su estado era extremadamente crítico», explicó.

La mujer debía ser trasladada al hospital Rafidia de Naplusa, pero la ambulancia quedó bloqueada en el puesto de control de Awarta tras varios desvíos provocados por cierres de carreteras, según Qaryouti.

El paramédico afirmó que los soldados lo obligaron a apagar el vehículo pese a la gravedad de la paciente.

«Me obligaron, apuntándome con un arma, a apagar el vehículo», afirmó Qaryouti, quien añadió que los militares confiscaron los documentos de identidad de la tripulación.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una petición de comentarios de la AFP.

Mientras la ambulancia permanecía retenida, el estado de la mujer empeoró. Según Qaryouti, el personal sanitario que la acompañaba tuvo que asistir el parto dentro del vehículo y el bebé nació muerto.

Tras más de media hora de espera, los soldados devolvieron los documentos a la tripulación y permitieron que la ambulancia continuara su trayecto.

Al llegar al hospital, la mujer fue trasladada de urgencia al quirófano para detener la hemorragia, añadió el paramédico.

El director del hospital Rafidia, Fouad Nafaa, afirmó que las tropas israelíes «impidieron» a la mujer llegar al hospital. No obstante, indicó que la hemorragia logró ser controlada y que la paciente se encuentra estable.

El ejército israelí lanzó una «operación antiterrorista» en Cisjordania, que ha provocado numerosos cierres de rutas en el territorio.

La operación siguió a un enfrentamiento mortal el viernes entre colonos israelíes y palestinos en la localidad de Tel, que dejó dos israelíes y cuatro palestinos muertos.

La violencia en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, se ha intensificado desde el inicio de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

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