Una peculiar norma local prohíbe atar las bicicletas a los postes de Cagliari (Cerdeña)

4 minutos

Carlos Expósito

Cagliari (Italia), 30 nov (EFE).- En la capital de la isla italiana de Cerdeña, Cagliari, los ciudadanos pueden ser multados con hasta 500 euros por dejar su bicicleta atada a un poste, una peculiar medida ratificada recientemente por el Consejo de Estado de Italia pero calificada de «absurda» por distintos colectivos.

«No tiene lógica. La normativa prohíbe atar bicicletas a cualquier estructura pública, sin distinguir si se trata de un poste o de una columna histórica», denuncia en una entrevista con EFE el equipo legal de la Federación Italiana para el Medio Ambiente y el Ciclismo (FIAB) en Cagliari, formado por Angela Franca Fenu y Renato Lai.

El reglamento municipal establece una sanción de entre 75 y 500 euros a las personas que aparquen su bicicleta en cualquier infraestructura callejera. Si la infracción se comete en zonas de especial valor histórico, se impone una multa adicional de entre 100 y 300 euros.

Todavía no se ha interpuesto ninguna multa, según la FIAB.

La asociación impugnó la normativa al considerar que restringe el uso de la bicicleta como medio de transporte y desincentiva su utilización: «Si se ponen más trabas, la gente dejará de usarla», argumentan.

Pero la medida fue ratificada en septiembre de forma definitiva, con el rechazo del recurso de la FIAB, por el Consejo de Estado, que confirmó la decisión previa del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Cerdeña.

Cagliari es la primera ciudad en introducir una norma sancionadora de este tipo, sostiene la FIAB. En Italia no existen reglas uniformes sobre el aparcamiento de bicicletas y cada municipio aplica las suyas; sin embargo, tras la confirmación del Consejo de Estado, otras ciudades, como Ferrara (norte) O Florencia (centro), han decidido adoptar medidas similares.

¿Atada o sin atar?

«El problema es cultural: los jueces no entienden que la bicicleta es un vehículo con la misma dignidad que un coche o una moto. En Italia todavía hay un prejuicio contra quien usa la bici: se le ve como diferente, sospechoso», defienden los abogados.

Esta medida solo atañe a aquellas bicicletas que estén atadas; aquellas que se encuentren apoyadas en la infraestructura pero sin atar, están exentas de multa.

«Si la bicicleta está encadenada, es ilegal; si está apoyada, es legal. Es absurdo, el espacio ocupado es exactamente el mismo», subrayan, al agregar que incluso el comandante de la policía municipal se mostró en contra.

Según la FIAB, el Consejo de Estado de Italia se amparó en que los ayuntamientos pueden imponer prohibiciones para proteger el «decoro» o la «habitabilidad». Pero el Ayuntamiento de Cagliari se defiende: «es una cuestión de civismo», señalan a EFE.

¿Cómo se multa un vehículo sin matrícula?

Dado que las bicicletas carecen de matrícula, es complejo identificar a sus dueños. Por ello, «la sanción solo podrá imponerse si se sorprende al infractor en el acto», según el concejal de Movilidad, Infraestructuras Urbanas y Gestión de Oficinas Municipales, Yuri Marcialis.

«En cualquier caso, consideramos que el sentido común a la hora de ocupar o no el paso de una acera, por ejemplo, en perjuicio de un carrito de bebé, debe ser, ante todo, una cuestión de civismo y no de sanción», asevera.

El consistorio se ha defendido de las acusaciones de la FIAB y promete que la movilidad sostenible «es una de las prioridades» de su administración: «Las acciones políticas abarcan la bicicleta, pero también la promoción de una movilidad peatonal segura y accesible para todos que es el modo de desplazamiento que utiliza el 100% de la ciudadanía», justifican.

Ante la pregunta de si esta norma desincentiva el uso de la bicicleta, responde que «no existe ninguna relación que demuestre un vínculo entre la imposibilidad de atar la bicicleta a un poste y un menor uso de la misma».

«Sin embargo, sí está comprobado, en otras ciudades, que la instalación de aparcabicis junto con otras iniciativas de promoción puede favorecer el uso de la bicicleta. En esa dirección hemos trabajado y seguimos trabajando como administración», concluye.

