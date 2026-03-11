Una periodista alemana, desaparecida en el noreste de Siria desde enero

Berlín, 11 mar (EFE).- Una periodista alemana permanece desaparecida en Siria desde finales de enero, junto con un compañero de profesión kurdoturco, según ha denunciado la familia de la reportera desde Colonia y como resaltó este miércoles un comunicado del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Eva Maria Michelmann y su colega Ahmet Polat, de nacionalidad turca, fueron vistos por última vez el 18 de enero en Raqqa, cuando el ejército regular sirio entró en la zona tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias de la administración semiautónoma en el noreste del país liderada por kurdosirios.

Debido al conflicto que se inició con la ofensiva del ejército sirio sobre la zona, que provocó la caída parcial de las comunicaciones, hasta hace pocos días la familia de Michelmann no era consciente de su desaparición, pues pensaban que se había podido refugiar en la asediada ciudad kurda de Kobani.

Sin embargo, según testigos citados por los medios para los que trabajaban los dos periodistas, la agencia socialista turca ETHA y el canal de televisión online Özgür TV, de signo comunista, los dos fueron vistos por última vez en Raqqa al salir de un edificio asediado en el que se habían cobijado civiles.

A continuación, fueron separados de la multitud que huía de la ciudad e introducidos en un vehículo de las fuerzas regulares sirias, de acuerdo con esas mismas fuentes.

«La desaparición de Eva Maria Michelmann y Ahmed Polad en Raqqa es motivo de preocupación seria sobre la seguridad de los periodistas que trabajan en Siria», declaró el coordinador para Oriente Próximo de CPJ, Joud Hasan, y agregó que las autoridades sirias «deben esclarecer urgentemente qué ha pasado con los periodistas, inclusive si han sido detenidos, y garantizar su seguridad».

El abogado de la familia de Michelmann, Roland Meister, informó este martes en una rueda de prensa en Colonia (en el oeste del país) de que el Ministerio de Exteriores alemán está al corriente del caso desde principios de marzo, aunque de momento no ha podido ofrecer informaciones sobre el paradero de la informadora.

El letrado parte de que es posible que los dos reporteros permanezcan detenidos por las autoridades sirias, bajo el mando del presidente islamista Ahmed el Charaa, que se hizo con el poder hace poco más de un año tras derrocar al régimen de Bachar al Asad.

«Por su puesto que temo que ya no viva, pero mientras no tenga pruebas (de ello), conservo la esperanza», declaró por su parte la madre de Michelmann en la rueda de prensa, Rotraut Hake-Michelmann.

No obstante, según el comunicado del CPJ, el director general de asuntos de prensa del Ministerio de Información de Siria, Omar Haj Ahmed, aseguró a esta organización que su institución no tiene ninguna información sobre los reporteros y que no ha recibido ninguna petición formal al respecto. EFE

