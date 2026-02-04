Una persecución policial deja un sospechoso muerto y cuatro heridos de bala en São Paulo

2 minutos

São Paulo, 3 feb (EFE).- Una persecución de policías a una banda de atracadores terminó este martes en el corazón financiero de Brasil, en la ciudad de São Paulo, con un sospechoso muerto y otros cuatro heridos de bala, informaron fuentes oficiales.

Una patrulla de la Policía Civil sorprendió a la cuadrilla cuando esta se preparaba para salir de un inmueble que acababa de robar y en el que mantuvieron a una víctima rendida, en el barrio pudiente de Morumbí, señaló la Secretaría de Seguridad de São Paulo en una nota.

Los sospechosos, que estaban siendo investigados desde hace algún tiempo, resistieron e intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad.

Tres de los atracadores fueron tiroteados y arrestados en el lugar, y otros dos intentaron darse a la fuga en un vehículo.

Empezó entonces una persecución por la ciudad que duró cerca de 20 minutos y finalizó en la Avenida Faria Lima, el centro financiero del país, donde se encuentran las sedes de grandes bancos, multinacionales y fondos de inversión.

En ese punto neurálgico de la capital paulista tuvo lugar un nuevo tiroteo entre los dos atracadores en fuga y un grupo de policías.

De acuerdo con la versión oficial, la pareja de asaltantes «ofrecieron resistencia a la intervención policial y también resultaron heridos» de bala.

Uno de ellos falleció en el interior del vehículo, en el cual hallaron algunas de las pertenencias de la casa robada, y el otro fue detenido tiroteado «en la pierna», según mostró en sus redes sociales el comisario y diputado regional Antônio Assunção de Olim.

Las autoridades brasileñas desplegaron un amplio dispositivo y cortaron la circulación en parte de la Avenida Faria Lima, lo que causó más tránsito de lo normal en una región ya de por sí muy concurrida entre lunes y viernes.

La Secretaría de Seguridad de São Paulo señaló en el comunicado que investigará «las circunstancias de lo ocurrido». EFE

cms/rrt