Una persecución policial tras el robo de un vehículo causa dos muertos en Sídney

2 minutos

Sídney (Australia), 14 feb (EFE).- Dos personas murieron este sábado en el suroeste de Sídney tras un accidente de tráfico ocurrido después del robo de un vehículo y una persecución policial, informó la Policía del estado de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

El siniestro se produjo en Camden South, un suburbio situado a unos 65 kilómetros al suroeste del centro de Sídney, alrededor de las 10.20 hora local (23:20 GMT el viernes), después de que las autoridades fueran alertadas del robo de un automóvil en una estación de servicio.

De acuerdo con el comunicado policial, un hombre de 25 años fue presuntamente agredido por un individuo que le sustrajo su sedán rojo y huyó del lugar. Poco después, agentes del Comando de Tráfico y Patrulla de Carreteras localizaron el vehículo en el suburbio de Beverly Hills, también en el sur de Sídney.

La Policía indicó que el conductor «no se detuvo cuando se le ordenó» y se inició una persecución que continuó por la autopista M5, una de las principales vías que conecta el suroeste con el centro urbano, antes de ser cancelada en el área de Bankstown.

Sin embargo, la aeronave policial PolAir siguió el rastro del vehículo hasta que este colisionó hacia las 11.10 (00.10) contra un sedán Alfa Romeo en Camden South.

Los dos ocupantes del Alfa Romeo, que no tenían relación con el incidente inicial, fueron atendidos por paramédicos, pero fallecieron en el lugar y aún no han sido identificados formalmente, añadió el comunicado.

El conductor del sedán rojo, de 31 años, huyó a pie tras el choque y fue arrestado a corta distancia. La Policía declaró la situación como un «incidente crítico» y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del caso. EFE

