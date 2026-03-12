The Swiss voice in the world since 1935
Una persona armada embiste un vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos

Washington, 12 mar (EFE).- Una persona aparentemente armada embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Míchigan (Estados Unidos), y la policía se encuentra en el lugar de los hechos, informó el FBI.

«El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel», detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales. EFE

