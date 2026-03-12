Una persona armada embiste un vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos

Washington, 12 mar (EFE).- Una persona aparentemente armada embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan, Estados Unidos), y la policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el FBI.

«El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel», detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un «tiroteo activo» en Temple Israel y afirmó que está colaborando con la policía estatal para obtener más información.

«Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo», agregó.

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia. EFE

