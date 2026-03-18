Una persona muere en los Alpes suizos tras precipitarse el teleférico en el que viajaba

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Ginebra, 18 mar (EFE).- Una persona murió este miércoles cuando el teleférico en el que se encontraba se desprendió del sistema y cayó ladera abajo en una estación de esquí de los Alpes suizos, indicó la Policía del cantón de Nidwald.

El fallecido era el único ocupante de la cabina, según confirmó.

La tragedia se produjo por la mañana en la estación de esquí de Titlis, entre los cantones de Obwalden y Nidwalden, en el centro de Suiza y en la zona norte de los Alpes.

El comandante adjunto de la Policía de Nidwalden, Senad Sakic, explicó en una rueda de prensa que la cabina cayó dando varios vueltas de campana ladera abajo, como se vio en un vídeo grabado por un testigo y que fue reproducido por medios de prensa local.

En otra grabación recogida por 20 Minuten pueden observarse las fuertes rachas de viento que había en la zona poco antes del accidente.

Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología suiza, esta mañana, desde las 9 a las 16 horas, había un peligro moderado de viento en la región y ráfagas de entre 100 y 130 kilómetros por hora en las zonas a 1.800 metros de altitud.

Estos vientos provocaron que una carrera prevista para hoy se cancelase antes de la tragedia, mientras que la mayoría de telesillas fueron detenidas.

Numerosos esquiadores quedaron atrapados esta tarde en la estación y entre 100 y 200 personas tuvieron que ser evacuadas, según la Policía.

«No puedo afirmar si se trata de un fallo técnico (…) Es inconcebible que las fuerzas pudieran ser tan grandes como para provocar que una telecabina se desprendiera del cable. Y, sin embargo, ocurrió», declaró el director general de Titlis Bergbahnen, Norbert Patt, al medio Blick.

El CEO de la empresa que gestiona el teleférico aseguró que la última revisión se hizo el septiembre pasado y que el teleférico era «de última generación».

«Se trata de un suceso excepcional. Los teleféricos no deben descarrilar», apuntó. EFE

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