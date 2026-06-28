Una persona muerta y 4 heridas por el vuelco de un triciclo eléctrico en el este de Cuba

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La Habana, 28 jun (EFE).- Una mujer falleció y otras cuatro personas resultaron heridas tras el vuelco del triciclo eléctrico en el que viajaban en la provincia de Guantánamo, en el este de Cuba, informaron este domingo medios estatales.

El accidente ocurrió en la Loma de Boquerón, del municipio Yateras, cuando el conductor del triciclo perdió el control del vehículo, según refirió un reporte del telecentro Solvisión de Guantánamo.

Entre los lesionados se encuentra un menor, que recibe atención médica en el Hospital Pediátrico de Guantánamo, añadió el informe.

En los últimos años ha proliferado la circulación en las calles de Cuba de los triciclos -tanto para el transporte público de pasajeros o individual- así como de motorinas, autos, minibuses y camiones eléctricos, a causa de la falta de combustibles.

Según datos divulgados por la Comisión Nacional de Seguridad Vial, entre enero y marzo de 2026 se registraron 1.234 accidentes, con saldo de 153 fallecidos y 1.154 lesionados.

Ese informe señaló que los motos, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en el 74 % de los siniestros y refirió que entre sus principales causas estuvieron la falta de atención a la conducción, no respetar el derecho de vía y el exceso de velocidad.

En 2025 ocurrieron en Cuba 7.538 accidentes de tránsito, que provocaron 750 muertes y 6.718 lesionados, según la Comisión que identificó la incidencia del factor humano en la mayoría de esos hechos. EFE

rmo/cpy