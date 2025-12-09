Una petición popular para retirar a Portugal de Eurovisión suma 15.000 firmas

Lisboa, 9 dic (EFE).- Una petición popular lanzada en internet hace cuatro días para pedir la retirada de Portugal del festival de Eurovisión llegó este martes a 15.000 firmas después de que la semana pasada la cadena pública RTP anunciara que se mantiene en el concurso.

El texto, dirigido al Consejo de Administración de la RTP y la ministra de Cultura, Margarida Balseiro, expresa «el profundo desacuerdo e indignación» de los firmantes con la postura del canal sobre Eurovisión, que, agregaron, viene agravada por el hecho de que los representantes lusos votaran a favor de que Israel se mantenga en el festival, «colocando a Portugal en el lado equivocado de la historia».

Destacaron que esa postura es «inaceptable» ante la «continua catástrofe humanitaria y la ofensiva militar en la franja de Gaza y ante los escándalos de manipulación de votos que mancharon la edición de 2025 en Basilea, probando la incapacidad de la organización (EBU/UER) en impedir la politización del evento».

En ese sentido, aseguraron que existen «pruebas de facto» de que el televoto fue instrumentalizado por campañas organizadas por Israel y subrayaron que la RTP se financia con el esfuerzo de los contribuyentes.

«Existe un deber ético de no dedicar dinero público a un evento que se ha transformado en una plataforma para blanquear la imagen de graves violaciones de derechos humanos a través del arte. La misión de RTP es promover la cultura y la paz, no normalizar la guerra», agrega el texto.

Consideraron que al votar a favor de Israel la RTP dejó de ser un participante pasivo para ser «cómplice activo» en la normalización del conflicto y destacaron que en el pasado la organización del festival excluyó a Rusia, Bielorrusia o Yugoslavia cuando sus actos violaron los valores europeos.

Por todos estos motivos, exigieron la retirada de Portugal de la edición de 2026 y juntarse al bloque de países como España que rechazan blanquear la situación.

El jueves, tras una votación de sus países miembros, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, confirmó la decisión de mantener a Israel.

Inmediatamente después, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV Slovenija) anunciaron que se retiraban.

La RTP, por su parte, afirmó que tomará parte en la edición de 2026, lo que motivó un día después que sus trabajadores, reunidos en un pleno, condenaran la decisión al considerarla «incomprensible». EFE

