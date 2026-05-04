Una pintada de «genocidio» vandaliza un monumento en Ámsterdam en día de recuerdo a caídos

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Bruselas, 4 may (EFE).- El Monumento Nacional de la Plaza Dam de Ámsterdam, homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, ha sido vandalizado en la madrugada de este lunes con pintura roja y la palabra «genocidio» escrita, en el mismo día que el país recuerda a los caídos en la contienda.

El suceso tuvo lugar horas antes de que Países Bajos celebrase su Día Nacional de Recuerdo a los Caídos en esa misma plaza, que cada 4 de mayo acoge una conmemoración nacional nocturna a quienes murieron en la Segunda Guerra Mundial y en conflictos posteriores, y a la que asisten, entre otros, los Reyes del país.

La Policía recibió una llamada en plena madrugada, cerca de las 5:00 hora local (3:00 GMT), por un aviso de vandalismo. Al llegar, encontraron que el monumento de piedra blanca había sido pintado de color rojo y con la palabra «genocidio» escrita sobre él.

Por el momento se desconocen los autores de este acto y las autoridades han solicitado la colaboración de testigos.

Mientras, varios equipos de limpieza trataban de eliminar las manchas de pintura con agua caliente y cepillos antes del evento institucional de la noche, aunque los trabajadores declararon a la radio nacional ‘NPO’ que está siendo «bastante difícil de quitar» porque el pigmento de la pintura «es fuerte».

Según la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, el municipio está trabajando «con todas sus fuerzas» para que el monumento quede limpio a tiempo.

«¡Qué acto tan increíblemente cobarde! Esto no es una protesta, sino vandalismo y daños deliberados a nuestro monumento nacional», escribió la regidora en un mensaje en una red social.

Rob Jetten: «Es estúpido e inaceptable»

Por su parte, el primer ministro del país, Rob Jetten, que asiste este lunes a su primer evento conmemorativo de los caídos como gobernante, calificó este acto de «estúpido e inaceptable, especialmente hoy, 4 de mayo».

«Unámonos hoy y guardemos silencio en señal de respeto», agregó.

Esta no es la primera vez que el Monumento Nacional en la Plaza Dam es blanco de actos de vandalismo. Un manifestante pintó con aerosol las palabras «nunca más» en el monumento durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino en agosto del año pasado, en plena guerra de Israel en Gaza.

En la celebración del año pasado, unas 16.000 personas se congregaron para guardar dos minutos de silencio en la plaza Dam de Ámsterdam, y al menos seis personas fueron detenidas en la plaza y alrededores, por, entre otras cosas, interrumpir el acto.

La noche de este lunes se depositarán coronas de flores en el monumento en memoria de las víctimas de la guerra. El rey y la reina siempre están presentes en este acto. A las 20:00 horas se guardarán dos minutos de silencio.

Este martes, 5 de mayo, el país celebra seguidamente el Día de la Liberación, que recuerda la lucha por la libertad de quienes dieron su vida en la guerra. EFE

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