Una plataforma europea invierte 172 millones en proyectos punteros de biotecnología

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Bruselas, 21 may (EFE).- La plataforma europea público-privada CBE JU, dedicada a impulsar la economía circular y la bioindustria en Europa, anunció hoy una inversión de 172 millones de euros en 24 nuevos proyectos centrados en transformar algas, residuos orgánicos y biomasa en materiales industriales, cosméticos, fertilizantes, caucho o productos químicos sostenibles.

La Empresa Común Europea para la Bioeconomía Circular (CBE JU, por sus siglas en inglés) es una asociación entre la Comisión Europea y el sector privado que dispone de un presupuesto de 2.000 millones de euros hasta 2031 -la mitad procedente de fondos europeos- para ayudar a escalar tecnologías bio-basadas y reducir la dependencia europea de materias primas fósiles.

Entre los proyectos más destacados de la nueva convocatoria figuran cuatro biorrefinerías industriales pioneras que recibirán conjuntamente 68 millones de euros para transformar materias primas infrautilizadas en recursos de alto valor añadido.

La nueva ola de iniciativas también incluye proyectos para sustituir plásticos y químicos de origen fósil por alternativas biodegradables y reciclables, así como nuevas cadenas europeas de caucho bio-basado destinadas a reducir la dependencia comunitaria tanto del caucho natural importado como del caucho sintético derivado del petróleo.

Uno de los ámbitos con mayor peso será el desarrollo de materiales y químicos bio a partir de algas y residuos agrícolas o urbanos, incluidas iniciativas vinculadas a microalgas para cosmética, nutrición y biomateriales.

Proyectos españoles

España tendrá una presencia destacada en la nueva cartera de proyectos, con iniciativas coordinadas desde Asturias, Aragón o Galicia y una financiación conjunta superior a 100 millones de euros en proyectos con participación española de algún tipo.

Entre ellos figura SALINA, coordinado por el centro tecnológico asturiano ASINCAR y dotado con unos 7 millones de euros para desarrollar productos a partir de macroalgas destinados a alimentación, cosmética y biomateriales.

La fundación aragonesa AITIIP coordinará tres proyectos distintos: SUPREME-PILOTS, centrado en bioplásticos avanzados para aplicaciones urbanas e industriales y financiado con 6,8 millones; RELEASAFE, orientado a fertilizantes biodegradables con 3,5 millones; y RUBBIO, también con 3,6 millones, que utilizará residuos de pan y patata para fabricar caucho industrial bio-basado.

Otro de los proyectos con liderazgo español será CHIHIRO, coordinado desde Zaragoza por Moses Productos y financiado con unos 3,5 millones de euros para desarrollar nuevas cadenas europeas de caucho bio-basado a partir de materias primas vegetales alternativas.

Además, BIG-ALGAE, con participación gallega, movilizará unos 7 millones para desarrollar aplicaciones industriales basadas en macroalgas, mientras que entidades españolas también participarán en proyectos sobre envases sostenibles, tintes bio-basados, fertilizantes biodegradables o nuevos materiales destinados a reducir emisiones y residuos industriales.

Más de 300 entidades de más de 30 países participarán en los proyectos, incluidos grupos industriales, centros de investigación, pequeñas empresas y productores primarios, explicó la CBE JU.

Las pequeñas y medianas empresas recibirán cerca del 47 % de toda la financiación movilizada por la plataforma. EFE

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