Una poderosa milicia proiraní de Irak rechaza el desarme y dice que expandirá su arsenal

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Bagdad, 3 ago (EFE).- La milicia proiraní Kataib Hizbulá, la más poderosa de Irak, reiteró este lunes su rechazo a los planes del Gobierno iraquí para desarmar a las facciones y anunció una «expansión» de su arsenal, una semana después de que EE.UU. y Arabia Saudí bombardearan posiciones de grupos afines a Irán en suelo iraquí.

El líder de la milicia, Abu Hussein al Hamidawi, afirmó en un comunicado que los bombardeos estadounidenses y saudíes, que se saldaron con una veintena de combatientes muertos en diferentes puntos de Irak, han creado «un peligroso precedente que presagia repercusiones que podrían dar paso a una nueva era» en Oriente Medio.

«Esto exige nuestra adhesión al arma de la resistencia, nuestro compromiso inquebrantable con ella y el desarrollo y la expansión del arsenal», indicó el secretario general de Kataib Hizbulá, organización que está integrada en las Fuerzas Armadas de Irak y también designada como terrorista por Estados Unidos.

Kataib Hizbulá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército de Irak que contiene algunas facciones que actúan al margen de las Fuerzas Armadas pese a los intentos del Gobierno iraquí de controlar sus acciones.

Asimismo, también integra la Resistencia Islámica en Irak, una red de importantes milicias iraquíes proiraníes -entre ellas Kataib Hizbulá, Asaib Ahl al Haq y Harakat al Nujaba- creada en octubre de 2023 tras el estallido de la guerra en Gaza y que ha atacado numerosos objetivos estadounidenses en Oriente Medio desde entonces.

La Resistencia Islámica en Irak también ha sido acusada de lanzar ataques desde suelo iraquí contra diferentes países del golfo Pérsico durante la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Precisamente, los bombardeos saudíes y estadounidenses de la semana pasada tuvieron como objetivo posiciones de las FMP en Irak, después de que Arabia Saudí denunciara que «milicias terroristas» aliadas de Irán lanzaron drones desde territorio iraquí contra su infraestructura energética.

Tanto las FMP como la Resistencia Islámica en Irak se desvincularon de los ataques contra Arabia Saudí.

Esta escalada se produce en un momento en el que las FMP se enfrentan a un proceso de desarme por parte del Gobierno iraquí, pese a que algunas de sus milicias más poderosas se oponen, debido a las presiones de Estados Unidos, que ha designado a algunos de estos grupos como terroristas. EFE

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