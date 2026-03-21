Una primera ministra socialdemócrata curtida, contra dos liberales en apuros en Dinamarca

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Copenhague, 21 mar (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, buscará en las elecciones legislativas del próximo martes en Dinamarca una victoria que le asegure gobernar por tercera legislatura seguida, frente a un bloque de derecha en el que dos políticos liberales en apuros se presentan como los principales candidatos.

Frederiksen (Aalborg, 1977) tiene el aval de siete años al frente de la jefatura de Gobierno, un puesto en el que ha dirigido al país en medio de la pandemia de coronavirus, la guerra rusa en Ucrania y el conflicto con Estados Unidos por su interés en el territorio autónomo danés de Groenlandia, la mayor crisis en la historia reciente de Dinamarca.

Y ha gobernado con dos fórmulas diferentes: primero, en minoría con el apoyo del bloque de izquierda; y, en la segunda legislatura, con una fórmula inédita en la política danesa, junto al Partido Liberal y Los Moderados, una formación de centro creada hace un lustro por el exprimer ministro liberal Lars Løkke Rasmussen.

En sus siete años en el poder, Frederiksen ha superado también un escándalo político de grandes dimensiones por la decisión de ordenar, en 2020 y violando la legislación en vigor, el cierre de la industria peletera de visones por el peligro de una mutación del coronavirus.

El «minkgate» (caso de los visones) la obligó a convocar elecciones anticipadas en 2022 y le valió acusaciones de usar un estilo arrogante y autoritario, pero acabó exonerada -no así algunos de sus subordinados- y, a pesar del desgaste en el poder, mantiene su popularidad entre la población.

Aunque el Partido Socialdemócrata parece abocado a sufrir un revés electoral, no parece en peligro su triunfo, según los sondeos previos, que la colocan también como la primera opción -con diferencia- de los daneses para dirigir el gobierno.

Procedente de una familia de gran tradición socialdemócrata, Frederiksen ya era diputada a los 24 años y pronto se destacó como una de las principales figuras del ala más izquierdista, aunque ha ido girando hacia la derecha a medida que iba subiendo en la jerarquía del partido y asumiendo más responsabilidades.

Tras ocupar las carteras de Empleo y Justicia, ascendió a la jefatura socialdemócrata en 2015 en sustitución de la exprimera ministra Helle Thorning-Schmidt y, en 2019, se convirtió a los 41 años en la primera ministra más joven en la historia de Dinamarca.

Un liberal de perfil bajo con una larga carrera

Su principal rival sobre el papel es Troels Lund Poulsen, líder del Partido Liberal y ministro de Defensa en el actual Ejecutivo, un experimentado político que lucha contra su poca popularidad y unos sondeos desfavorables.

Poulsen (Vejle, 1976) ha desempeñado siete carteras ministeriales distintas en varios gobiernos en casi dos décadas, lo que le ha dado una reputación de gestor eficiente, pero no es un político popular ni un cazavotos: él mismo ha reconocido que nunca se había visto a sí mismo como un candidato evidente a presidir el partido.

La baja por enfermedad y posterior retirada de la política de su predecesor en el cargo, Jakob Ellemann-Jensen, le obligó a asumir la presidencia liberal en 2023, un cargo desde el que ha actuado como figura pacificadora.

Pero aunque las crisis internacionales y la agresiva política de rearme del Gobierno danés han contribuido a darle protagonismo a su figura, no parece haber conseguido ganar popularidad ni revertir la tendencia de su partido, al que los sondeos colocan por debajo del 10 %, lo que sería el peor resultado en un siglo.

El rey de TikTok y una confesión inoportuna

Lo que le falta en carisma a Poulsen le sobra a Alex Vanopslagh, el líder de 34 años y origen francés de la Alianza Liberal, que dirige desde 2019 y a la que llevó tres años después a su mejor resultado en sus dos décadas de historia, triplicando los votos hasta casi el 8 %.

Vanopslagh es conocido por su gancho entre el electorado más joven, en redes sociales como TikTok, donde arrasó en las elecciones de 2022 y se ganó el apelativo de ‘daddy’ (‘papi’).

Defensor de una línea ultraliberal, a Vanopslagh y su formación las encuestas lo colocan desde hace tiempo a la par del Partido Liberal, aunque está por determinar el efecto de su reciente confesión de que consumió cocaína en un par de ocasiones en el inicio de su presidencia.

Aparte de Poulsen y de Vanopslagh, en segundo plano se mantiene el actual ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, el único que puede competir en carisma y experiencia con Frederiksen.

Rasmussen ha reiterado que su objetivo es volver a ser árbitro electoral y ha asegurado que no hay «ninguna posibilidad» de que sea primer ministro, aunque un panorama postelectoral poco claro y un buen resultado de su partido podrían colocarlo en el escaparate. EFE

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