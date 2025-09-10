The Swiss voice in the world since 1935

Una profesora y un alumno de un liceo en Francia, heridos en ataque de un antiguo alumno

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 10 sep (EFE).- Una profesora de un liceo de la ciudad mediterránea francesa de Antibes resultó herida de gravedad a primera hora de la tarde este miércoles y un estudiante herido levemente por el ataque perpetrado por un antiguo alumno con antecedentes que fue rápidamente arrestado.

Agathe Foucault, portavoz de la Policía Nacional, confirmó a la emisora France Info la detención por las fuerzas del orden del autor de la agresión, que se produjo poco después de las 14.00 hora local.

Fuentes policiales citadas por el canal BFM precisaron que los heridos son una profesora de 52 años, que estaba grave aunque no se temía por su vida, y un alumno de 16.

El responsable del ataque, mayor de edad, entró en el centro armado con un cuchillo y vestido con ropa militar.

Según explicó el alcalde de Antibes, Jean Leonetti, citado por Nice Matin, pudo ser controlado «gracias al valor del director», que estuvo hablando con él cuando todavía iba armado.

France Info indicó que el autor del ataque tenía antecedentes por apología del terrorismo. EFE

ac/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR