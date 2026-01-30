Una protesta indígena bloquea la entrada a un muelle de Cargill en la Amazonía brasileña

São Paulo, 30 ene (EFE).- Una protesta indígena en defensa del medioambiente bloquea desde hace más de una semana la entrada al muelle que la multinacional agrícola Cargill tiene en la ciudad brasileña de Santarém, a orillas del río amazónico Tapajós.

Con una gran pancarta que reza «El Tapajós es vida», un grupo de indígenas de la etnia Tupinambá, vestidos con penachos de plumas y carcajes de flechas a la espalda, impide desde el jueves de la semana pasada la entrada de camiones con productos agrícolas.

Denuncian un proyecto del Gobierno brasileño para facilitar el transporte fluvial de granos por medio de obras de drenaje.

Para la etnia, la iniciativa de abrir las llamadas «hidrovías» supone una «privatización» del río que beneficiará a empresas como Cargill, una de las mayores comercializadoras de granos del mundo.

«Es una de las mayores beneficiadas por el proyecto, es la empresa que más opera en esta parte del río», afirmó a EFE por teléfono Lucas Tupinambá, presidente del Consejo Indígena Tapajós y Arapiuns (CITA) y uno de los líderes de la protesta.

Tupinambá teme que las obras de drenaje, cuyo pliego de licitación el Gobierno publicó en diciembre, así como la retirada de rocas del lecho del Tapajós, afecten a la población de peces y a la cadena alimentaria de las comunidades.

«El Gobierno quiere detonar los pedregales, que es donde están los peces, y eso va a causar un gran daño», apuntó el líder indígena.

Además, la etnia critica el hecho de que el Gobierno federal no realizara una consulta previa a los pueblos indígenas de la región, como obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del que Brasil es parte.

El bloqueo del muelle continuará por «tiempo indeterminado» hasta recibir una respuesta del Gobierno, aseguró Tupinambá.

Cargill, por su parte, afirmó en un comunicado que la empresa no tiene «injerencia» sobre el proyecto de hidrovías y que cumple con la legislación brasileña.

Sobre el impacto de la protesta, un portavoz señaló a EFE que el muelle no está «totalmente» paralizado, pero reconoció que la entrada de camiones sigue bloqueada y que las actividades son «analizadas día a día» para «garantizar la seguridad de las personas».

Cargill ha sido objeto de críticas en el pasado por contribuir a la expansión de cultivos de soja en áreas de selva en la Amazonía, si bien hace unos años se comprometió a dejar de comprar la producción de propiedades que hubiesen deforestado después de 2008.

Brasil es uno de los mayores productores agrícolas del mundo y el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene como una de sus prioridades la expansión de los cultivos y el aumento de las exportaciones.

Con ese objetivo, el Ejecutivo invirtió 500 millones de reales (unos 95 millones de dólares o 80 millones de euros) en 2025 para facilitar la navegabilidad de ríos considerados estratégicos y que unen el interior del país, donde se concentra la producción, con los puertos del litoral.

En el Tapajós prevé invertir 78 millones de reales (unos 15 millones de dólares) en las obras de drenaje con el fin de «mejorar la eficiencia» en el transporte fluvial, según dijo en un comunicado el ministro de Puertos, Silvio Costa Filho.EFE

