Una protesta sindical paraliza la construcción de un oleoducto clave en Argentina

Buenos Aires, 21 feb (EFE).- Una protesta sindical paralizó este viernes la obra de construcción de un oleoducto en la sureña provincia argentina de Río Negro, una obra clave para la exportación del petróleo extraído de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, confirmaron a EFE fuentes gremiales.

Trabajadores de Río Negro representados por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) bloquearon el acceso al obrador del Oleoducto Vaca Muerta Sur cerca de la localidad rionegrina de Chichinales.

Reclaman que las empresas a cargo de la construcción del ducto -Techint y Sacde- cumplan con los compromisos de que el 80 % de los operarios contratados para la construcción del millonario proyecto liderado por la petrolera argentina YPF sean de Río Negro.

«Hoy la obra está parada. No hay nadie trabajando hasta el lunes, cuando tengamos una reunión con las empresas», dijo a EFE Juan Garrido, secretario general de UOCRA de Río Negro.

Garrido detalló que se ha contratado a 50 trabajadores «foráneos» y a 23 locales.

«Si no hay una solución, la obra no va a seguir porque nosotros no la vamos a dejar continuar. Tampoco el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, que salió a respaldarnos», aseveró el representante sindical.

Este jueves, a través de redes sociales, Weretilneck afirmó que la ley provincial «es clara» en cuanto a que el 80 % de la mano de obra debe ser de Río Negro y advirtió que si las empresas «no cumplen, la obra se para».

El gobernador publicó este mensaje luego de que funcionarios de su Ejecutivo se reunieran con representantes del consorcio Techint-Sacde y de YPF para exigirles el cumplimiento de la normativa.

Según informó el Gobierno provincial en un comunicado, las empresas «no han respetado ciertos parámetros que tienen que ver con la contratación de trabajadores empadronados, así como la realización de acciones inconsultas ante las autoridades provinciales, entre otras irregularidades».

De acuerdo al Ejecutivo provincial, «los directivos de las empresas reconocieron la situación de anomalía y se comprometieron a enmendar la situación en un plazo inmediato».

La construcción del oleoducto se inició en mayo de 2024, un proyecto con una inversión prevista de 3.000 millones de dólares que es liderado por YPF, controlada por el Estado argentino, y en el que también participan las petroleras Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell.

Con una extensión de 437 kilómetros, el oleoducto llevará el crudo extraído de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, hacia la provincia de Río Negro, hasta una terminal portuaria sobre el Atlántico.

El proyecto incluye la construcción de una terminal de carga y descarga y una playa de tanques y almacenaje en la zona de Punta Colorada, en Río Negro.

Según lo proyectado, se espera que el oleoducto esté operativo en el cuarto trimestre de 2026.

Vaca Muerta Sur permitirá transportar hasta 550.000 barriles de petróleo por día, con la posibilidad de incrementar esta capacidad a 700.000 barriles por día.

La concreción de esta obra de transporte es estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta -la cuarta mayor reserva mundial de crudo no convencional- y, junto a otras iniciativas, permitirá aumentar considerablemente las exportaciones petroleras de Argentina. EFE

