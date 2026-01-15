Una provincia canadiense terminará su programa de descriminalización de drogas

La provincia canadiense de Columbia Británica (oeste) anunció el miércoles que no renovará un programa pionero y controversial de descriminalización de drogas, debido a que no produjo el resultado buscado, de que más usuarios buscaran atención en salud.

En 2023, el gobierno federal de Canadá autorizó a la provincia occidental ejecutar un programa piloto de despenalización de tres años que permitía la posesión personal de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras.

«Este piloto fue diseñado como un ensayo de tiempo limitado, con seguimiento continuo incorporado para que pudiéramos entender qué estaba funcionando», dijo a periodistas la ministra de Salud de Columbia Británica Josie Osborne, pero «no arrojó los resultados que esperábamos».

El proyecto fue diseñado como respuesta a la devastadora crisis de opioides que azotó particularmente a grandes ciudades de Columbia Británica, como Vancouver.

Bajo este plan, adultos de la provincia estaban protegidos de ser arrestados o enfrentar cargos por la posesión de hasta 2,5 gramos de drogas duras.

En cambio, a quienes la policía encontrara portando pequeñas cantidades de drogas se les proporcionaba información sobre cómo acceder a ayuda médica para la adicción.

La ministra dijo a periodistas que la provincia no buscaría permiso de Ottawa para extender el programa.

«Nuestra intención era clara: hacérselo más fácil a las personas que están luchando contra la adicción, para que vengan y busquen ayuda», añadió.

Aseguró que la provincia aún ve la drogadicción como un problema de salud pública, no como algo que deba ser solucionado por el sistema de justicia criminal, y que buscaría nuevas formas para ayudar a los usuarios a acceder a la atención.

El programa de despenalización de Columbia Británica fue el primero en Canadá y siguió una iniciativa similar en el estado estadounidense de Oregón.

