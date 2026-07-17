Una provincia de Pakistán cierra sus comercios en protesta por el repunte de la violencia

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Islamabad, 17 jul (EFE).- La provincia paquistaní de Baluchistán, en el suroeste del país, secundó este viernes una huelga y el cierre de comercios en solidaridad con las víctimas de un mortífero ataque insurgente en el que murieron 27 policías a principios de mes, así como en protesta por el deterioro de la seguridad y el orden público en la región.

«Hoy los mercados estuvieron en su mayor parte cerrados en toda la provincia y en la capital Quetta», declaró a EFE un oficial en la jefatura de policía de Quetta, Muhammed Siddique.

El agente precisó que la vida diaria estaba volviendo a la normalidad en otras zonas, pero que la actividad en Quetta seguía paralizada.

La organización Anjuman-e-Tajiran (Asociación de Comerciantes), junto con varios partidos políticos, convocó para este viernes una huelga con el cierre total de comercios en toda la provincia para expresar su solidaridad con las víctimas de Ziarat y protestar por el deterioro de la seguridad.

Esta paralización ocurre tras el asalto armado y posterior secuestro ocurrido en un puesto policial del distrito de Ziarat en Quetta el pasado 6 de julio, donde, según afirman las autoridades, al menos 27 agentes fueron asesinados por grupos armados.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, aunque la Policía lo atribuye al principal grupo talibán paquistaní, el proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), afín ideológicamente de los talibanes afganos.

Como respuesta, las fuerzas de seguridad de Pakistán mantienen una operación a gran escala en la conflictiva provincia.

Al menos 129 presuntos terroristas han muerto en la actual ofensiva y en operaciones basadas en inteligencia en Baluchistán, según datos del Gobierno.

Por su parte, las familias de estos 27 policías, que iniciaron sus movilizaciones el pasado 9 de julio, continuaron este viernes con sus protestas, confirmó el oficial de policía.

Pakistán experimenta un repunte de la violencia armada desde el regreso de los talibanes al poder en el vecino Afganistán en agosto de 2021. Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a estos grupos y a la India de financiarlos, acusaciones que ambos países niegan.

El país también acusa a la India de armar a las facciones insurgentes con base en Afganistán, algo que Nueva Delhi rechaza. Las tensiones se han desbordado en dos ocasiones con enfrentamientos fronterizos entre Afganistán y Pakistán en octubre de 2025 y febrero de 2026, dejando decenas de soldados muertos y heridos en ambos bandos. EFE

aa-mtv/pcc

(Foto)(Vídeo)