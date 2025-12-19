Una publicación en Reddit ayudó a encontrar al sospechoso del tiroteo en Brown

Nueva York, 19 dic (EFE).- Una publicación anónima en la plataforma Reddit ayudó a encontrar al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown (EE.UU.) y del asesinato de un profesor del MIT, según detallan las autoridades en una declaración jurada.

En el ‘post’, un perfil afirmaba que la policía debía investigar un vehículo Nissan de color gris con matrícula de Florida que posiblemente había sido alquilado y que rondaba el campus universitario momentos antes del crimen.

«Ese era el coche que conducía. Estaba aparcado delante de la pequeña cabaña situada detrás de la Sociedad Histórica de Rhode Island (…). Lo sé porque utilizó su llave electrónica para abrir el coche, se acercó a él y entonces algo le hizo retroceder», apuntaba.

Las autoridades indican que esta publicación llevó a los investigadores a revisar las cámaras de seguridad, desde donde localizaron un Nissan de tono grisáceo o azul aparcado en el mismo lugar que mencionaba el internauta.

Hasta ese momento, los agentes no habían relacionado ningún vehículo con un posible tirador.

Así, el 17 de diciembre la policía de Providence publicó imágenes del usuario de Reddit, identificado en el documento como ‘John’, interactuando con el sospechoso, un ciudadano portugués llamado Claudio Neves Valente.

Ese mismo día, ‘John’ acudió a una oficina de policía cercana a la universidad y relató a los agentes que primero se encontró con el supuesto tirador en el baño de uno de los edificios del campus.

Según el documento, ‘John’ describió el aspecto de Neves y relató que, tras el primer encuentro, volvió a verle en la calle, se acercó a su vehículo y vio dos riñoneras en uno de los asientos.

«‘John’ permaneció en el área y vio cómo el sospechoso cambiaba de dirección cada vez que se encontraba con él. Describió su comportamiento como ‘el juego del gato y el ratón'», indican las autoridades.

Posteriormente, se acercó al presunto tirador y le preguntó: «Tu coche está ahí, ¿por qué estás dando vueltas a la manzana?», a lo que el sospechoso respondió «No te conozco de nada. ¿Por qué me estás acosando?».

La policía de Estados Unidos halló el jueves sin vida al sospechoso, que murió tras una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.

Se cree que Neves fue el autor del tiroteo en Brown que se saldó este sábado con la vida de dos estudiantes, así como del asesinato de un reconocido profesor del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT) dos días después. EFE

