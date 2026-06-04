Una reconstrucción del Día D reivindica las previsiones meteorológicas en éxitos militares

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Berlín, 4 jun (EFE).- Una aplicación lanzada por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, permite recrear el tiempo que hizo en día del desembarco de Normandía, conocido como el Día D, y poner de relieve la importancia que tuvo la predicción meteorológica en el éxito de la mayor operación anfibia de la historia.

La aplicación Weather Replay, lanzada el pasado 11 de mayo, es una «maquina del tiempo» que permite «revivir condiciones meteorológicas en cualquier lugar del mundo, hora a hora, desde enero de 1940 hasta unos días antes del presente» y arroja luz sobre el papel clave de un grupo de científicos que hace 82 años trabajaron en encontrar una ventana meteorológica para llevar a cabo el desembarco del Día D.

La reconstrucción mediante la aplicación del C3S confirma las condiciones tormentosas en el Canal de la Mancha y Normandía que, según advirtieron los meteorólogos, habrían puesto en peligro la operación si se hubiera realizado, según lo previsto inicialmente, el 5 de junio y que llevaron a posponer la operación 24 horas.

Aunque las condiciones el 6 de junio seguían siendo adversas, con fuertes vientos y mar agitado, los meteorólogos identificaron una breve ventana de mejora meteorológica que permitió el desembarco con éxito de 160.000 soldados de las fuerzas aéreas, navales y terrestres de los ejércitos aliados en el noroeste de Francia.

Los meteorólogos habían pronosticado que las condiciones meteorológicas ideales para el desembarco -cielo despejado, viento flojo, mar en calma y marea baja- no se darían hasta casi dos semanas después del día inicial previsto para la operación militar, pero aplazarla a esa nueva fecha habría tenido probablemente consecuencias enormemente perjudiciales para el esfuerzo bélico.

«Weather Replay permite acceder al instante a décadas de datos climáticos de primer orden a nivel mundial, lo que permite a cualquiera revivir momentos cruciales como el desembarco del Día D, pero también la ola de calor de la semana pasada, y ver cómo el clima ha influido en la seguridad, la toma de decisiones y la historia de la humanidad», destacó el director del C3S, Carlo Buontempo.

Gracias al reanálisis ERA5, a un sistema de archivo ARCO preparado para la nube y la potente arquitectura de los almacenes de datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), las simulaciones de la aplicación están disponibles en cuestión de segundos, indicó el comunicado.

Recrear las condiciones meteorológicas del Día D «nos recuerda la importancia de las previsiones meteorológicas para la seguridad, la salud, el éxito militar y la seguridad global, tanto en el pasado como en la actualidad», subrayó. EFE

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