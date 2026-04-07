Una red de trata indonesia se enfrenta a 15 años de prisión por traficar bebés a Singapur

2 minutos

Yakarta, 7 abr (EFE).- La justicia de Indonesia presentó este martes cargos contra 19 personas, la mayoría mujeres y que podrían ser condenadas a hasta 15 años de prisión, acusadas de pertenecer a una red de tráfico de bebés, gran parte vendidos a familias de la próspera Singapur.

Las acusadas se enfrentan a penas de entre 3 y 15 años de prisión por delitos de trata de personas cometidos entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, según señaló hoy el tribunal del distrito de Bandung, capital de la provincia de Java Occidental, donde se cometieron la mayoría de los crímenes.

En este entramado, varias acusadas desempeñaron tareas como reclutar embarazadas, cuidar de bebés y gestionar las ventas de los menores, algunas pactadas incluso antes del nacimiento de estos.

En paralelo, otras falsificaron documentos o cumplieron algún rol en el traslado de los bebés desde Indonesia, en vías de desarrollo, hasta la vecina y próspera Singapur, destino de la mayoría de los menores.

Las acusadas encubrieron sus actividades como procesos de adopción cuando, en realidad, el objetivo era vender bebés en el extranjero.

Las víctimas tenían entre dos y tres meses de edad cuando fueron vendidas por una suma que oscilaba entre los 11 y los 16 millones de rupias indonesias (entre 580 y 845 euros). Las acusadas, sin embargo, llegaron a recibir hasta 204 millones de rupias (más de 10.000 euros) por cada bebé, indicó el tribunal.

Actualmente, varios menores se preparan para ser trasladados de Singapur a Yakarta, sin que las autoridades hayan detallado el numero de bebés ni si serán entregados a sus padres biológicos, de quienes fueron separados, en algunos casos mediante secuestros.

En la ciudad portuaria de Pontianak, situada frente a Singapur, permanecen otros siete menores, después de que la Policía diese con ellos antes de ser enviados hacia la ciudad-Estado. EFE

sh-up/nc/ah