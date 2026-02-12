Una redada en el Louvre destapa un fraude de entradas y guías turísticas «a gran escala»

1 minuto

París, 12 feb (EFE).- Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a «gran escala», denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina.

«La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, se llevó a cabo tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la policía sobre prácticas fraudulentas», informó el establecimiento en un comunicado.

En base a la información de la que disponía el museo, se sospecha de la existencia de una red de fraude «a gran escala», añadió la institución. EFE

