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Una redada israelí deja 19 palestinos heridos en un campo de refugiados de Cisjordania

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Jerusalén, 7 jun (EFE).- Al menos 19 palestinos resultaron heridos de diferente consideración tras una redada del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Balata, en Nablus (norte de Cisjordania), reportó este domingo la Media Luna Roja Palestina, que atendió a las víctimas.

La organización humanitaria apuntó que dos personas sufrieron heridas de bala, una en el pie y la otra en el muslo; un niño resultó herido en la cabeza por metralla y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano; y un anciano recibió un impacto de una bala de goma en el cuello.

Además, otras 15 personas sufrieron inhalación de gas lacrimógeno y recibieron atención médica en el lugar.

Horas antes, fuerzas israelíes «se infiltraron en el campamento de Balata y posteriormente llegaron varios vehículos militares», detalló la agencia oficial de noticias palestina WAFA, que añadió que los soldados «allanaron un comercio, detuvieron a varios jóvenes en su interior y rodearon una casa en el campamento».

«Las fuerzas israelíes continuaron su ofensiva durante todo el día, desplegando francotiradores en los tejados, rodeando y allanando viviendas, obligando a los residentes a evacuar al menos una casa y registrando establecimientos comerciales», ahondó WAFA.

La Media Luna Roja confirmó a esta agencia palestina que el menor con un disparo en el pie tiene 17 años y, el que sufrió un tiro en el muslo, 16. EFE

gac/pbj/rcf

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