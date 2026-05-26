Una refinería rusa en Samara detiene su actividad tras un ataque ucraniano, según Kiev

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Kiev, 26 may (EFE).- La refinería de la ciudad rusa de Sizran, en la región de Samara, ha dejado de funcionar debido a los daños sufridos por sus infraestructuras en un ataque llevado a cabo por Ucrania la semana pasada, según aseguró el Estado Mayor ucraniano.

«Como resultado de ataques previos, se ha confirmado que ha parado su actividad la refinería de Sizran, que fue atacada el 21 de mayo de 2026», indicó el Estado Mayor en un comunicado.

Además, el Estado Mayor informó de varios tanques de petróleo y de equipamiento de la industria petrolera en la región rusa de Yaroslavl, que fue atacada por última vez por las fuerzas ucranianas este lunes.

La nota castrense ucraniana confirma asimismo ataques exitosos a puntos de mando, un radar y un almacén de drones del Ejército ruso en las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia.

Ucrania ha incrementado desde que comenzó el año sus ataques a infraestructuras petroleras de la retaguardia profunda rusa, en un intento de socavar los suministros de combustible y productos asociados al Ejército ruso y de reducir los ingresos que Rusia obtiene de esta industria.

En las últimas semanas Kiev ha informado asimismo de un incremento en los ataques con drones de alcance medio a objetivos militares y de logística rusos en los territorios ocupados de Ucrania. EFE

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