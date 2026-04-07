Una reliquia de san Francisco de Asís es recibida en Paraguay por cientos de feligreses

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Asunción, 6 abr (EFE).- Centenares de feligreses católicos recibieron este lunes en Asunción, la capital de Paraguay, una reliquia de san Francisco de Asís que será llevada por distintas parroquias de este país suramericano, donde la Orden Franciscana fue clave en la evangelización de los indígenas guaraníes.

El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, encabezó una eucaristía especial con motivo de la llegada de la reliquia «ex cineribus corporis», considerada un resto físico derivado de la cremación o descomposición de un santo.

Los restos sagrados fueron traídos desde Roma por el asistente general de la Federación América Latina Conventuales, el fray Rogelio Pereira Xavier, como parte del proyecto ‘La Sandalia de Francisco-Siguiendo sus Huellas’, con el que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) busca conmemorar los ocho siglos «del tránsito» del fundador de los franciscanos por la Tierra.

«Esta reliquia de San Francisco viene exactamente de la tumba, del sepulcro (…) es una parte del cuerpo de San Francisco», afirmó Pereira Xavier al inicio de una misa.

El religioso anunció que, por iniciativa de los obispos locales, los vestigios del santo peregrinarán por todo el país.

Tras la eucaristía, los fieles católicos acompañaron en procesión la urna de cristal desde la Catedral Metropolitana hasta el tempo de San Francisco de Asís, donde el objeto sagrado se expondrá hasta el miércoles.

La reliquia reposará de forma definitiva en la catedral de la ciudad de Caazapá (sureste), fundada en 1607 por el fraile franciscano español Luis de Bolaños.

«Hay una gran expectativa y alegría de la gente en relación a este acontecimiento que es inédito e histórico», declaró a EFE el obispo de Caazapá, Marcelo Benítez, quien aseguró que su ciudad fue «uno de los lugares más importantes» para las misiones franciscanas establecidas en el país y en la cuenca del Río de la Plata a partir del siglo XVI.

El jerarca señaló que la Orden Franciscana fue pionera en la evangelización de los guaraníes mediante el establecimiento de las reducciones o los asentamientos católicos, así como de la fundación de varias ciudades en Paraguay.

También resaltó que Luis de Bolaños fue «el creador de la grafía guaraní», un idioma originalmente de transmisión oral. EFE

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