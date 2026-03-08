Una reliquia de San Vicente de Paúl robada en una iglesia del centro de París

París, 8 mar (EFE).- Una reliquia de San Vicente de Paúl fue robada en la iglesia del centro de París que lleva su nombre y donde estaba en una urna de cristal expuesta al público, anunciaron este domingo los responsables del templo.

El padre Christophe Alizard durante la misa de este domingo lo contó a los fieles que asistían a la celebración, a los que explicó que la reliquia es un trozo de tejido que se cree que pertenecía a la sotana o a una túnica y que estaba en un medallón, indica el diario Le Parisien.

«No ha desaparecido por arte de magia, ha sido un robo», precisó el religioso.

Fue un empleado del templo, que se encuentra en el distrito X de la ciudad, el que se dio cuenta de que había desaparecido el sábado hacia las 19.00 hora local.

Fuentes de la investigación citadas por Le Figaro señalaron que por el momento no se ha encontrado ningún elemento que permita la identificación del autor del robo.

La Fiscalía ha abierto una investigación que se ha encargado a la policía judicial.

San Vicente de Paúl, canonizado en 1737, fue un sacerdote francés que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII (1581-1660) y se hizo célebre por su acción en favor de los pobres, de los enfermos y de los niños abandonados. Pasó una parte de su vida en París, donde murió. EFE

