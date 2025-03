Una selección brasileña sin Neymar empieza a entrenar para el partido contra Colombia

Brasilia, 17 mar (EFE).- La selección brasileña realizó este lunes en Brasilia su primer entrenamiento, con la presencia de Endrick en sustitución de un Neymar lesionado, para preparar el partido del jueves contra Colombia, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

El seleccionador Dorival Júnior supervisó el entrenamiento en el estadio Bezerrão de la capital, adonde acudió la mayoría de los jugadores convocados.

A los delanteros del Real Madrid Vinícius Jr. y Endrick, quien fue llamado la semana pasada para sustituir a Neymar, se les vio conversando con el técnico durante la sesión.

Otro de los convocados, el lateral Wesley, del Flamengo, declaró que es un «sueño hecho realidad» jugar por primera vez con la Canarinha, en una entrevista divulgada este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

«No puedo decir que no me lo imaginaba; me lo imaginaba porque trabajé para eso», declaró.

Al entrenamiento faltaron pilares del equipo como el delantero Raphinha, del Barcelona, o el portero Alisson, del Liverpool, quienes jugaron el domingo con sus respectivos clubes y aún se encuentran viajando a Brasil.

La Canarinha busca, en su partido contra Colombia en Brasilia, escalar posiciones en las eliminatorias, donde se ubica en el quinto lugar con 18 puntos, uno menos que su rival y que Ecuador.

Tras ese enfrentamiento, la selección de Brasil viajará a Buenos Aires para medirse el martes de la semana que viene con Argentina, que lidera la clasificación con 25 puntos.

En caso de derrota, la Canarinha corre el riesgo de verse superada por Paraguay, que le pisa los talones con tan solo un punto menos. EFE

