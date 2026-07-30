Una torta de 1,5 toneladas conquista un récord Guinness en México

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- Entre música, aplausos, aromas de pan y distintos ingredientes, y una multitud que aguardaba con platos en la mano, la tradicional Feria Internacional de la Torta en la capital mexicana convirtió este miércoles su fiesta anual en un acontecimiento mundial.

En la alcaldía Venustiano Carranza de Ciudad de México, con cien metros de largo y 1,5 toneladas de peso, la preparación obtuvo un récord Guinness, al ser reconocida en la categoría como la torta en porciones más grande del mundo.

Decenas de torteros trabajaron alineados sobre largas mesas en la explanada de la demarcación, con cofias, cubrebocas y guantes, mientras el público se mantenía a la expectativa y el presentador narraba el avance de cada sección.

Jamón, milanesa, salchicha, frijoles, chistorra, mole, mariscos, carnitas (cerdo), verduras y carnes como jabalí formaron parte de más de cincuenta variedades reunidas en una sola pieza.

La expectación creció cuando la torta fue dividida en bloques para trasladarla a la báscula.

El pesaje, supervisado bajo protocolos de higiene y ante observadores, demoró la confirmación y mantuvo a miles de asistentes pendientes del escenario, entre canciones, bebidas y presentaciones musicales.

Al anunciar el resultado, el juez adjudicador de Guinness World Records en México, Alfredo Arista, dio la bienvenida a los responsables a la “familia” de la organización.

“A partir de hoy ustedes son ‘officially amazing’, oficialmente asombrosos. Muchas felicidades”, proclamó Arista.

El reconocimiento marcó un punto nuevo para una feria que cumple veintiún ediciones y que cada año transforma la explanada en una celebración de la gastronomía popular.

En 2024, el encuentro elaboró una torta de 76 metros y casi 950 kilos; en 2025 alcanzó noventa metros, pero esta fue la primera ocasión en que obtuvo la certificación de Guinness World Records.

Mario Bustos, representante de Tortas Selectas Chalco y participante desde hace más de quince años, describió la emoción de trabajar dentro de la línea de preparación.

“No hay palabras. Es una cosa maravillosa, una cosa hermosa vivir esta experiencia”, dijo.

La comensal Ana Laura Ortega Ramírez dejó sus actividades para acudir a la inauguración y probar una porción de milanesa, quesillo y salchicha.

«Es una vez al año. Entonces es como darte un espacio para probar las delicias que nos ofrecen”, dijo mientras continuaba el reparto.

Más de noventa expositores participan durante los cinco días del encuentro.

La alcaldesa Evelyn Parra explicó que el récord dependía del peso y no del tiempo de montaje, como en ediciones anteriores.

Parra también destacó la participación de expositores procedentes de distintos estados mexicanos y de países como Colombia, Argentina, Venezuela, España, República Dominicana y Alemania.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, afirmó que la feria fortalece la economía local y recordó que en la ciudad operan unos 10.000 negocios dedicados a las tortas.

Tras el pesaje, las mesas volvieron a llenarse de cuchillos y charolas. La pieza récord terminó repartida entre el público, al ritmo de la música que convirtió la espera este año en celebración mundial en la capital de México. EFE

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