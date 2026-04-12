Una turba mata a golpes a un autoproclamado líder espiritual en Bangladés

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Una turba golpeó hasta la muerte este sábado a un autoproclamado líder espiritual en Bangladés, informaron las autoridades, en el último episodio de violencia alimentada por tensiones religiosas en el país.

Bangladés, de mayoría musulmana, ha experimentado un fuerte aumento de la intolerancia religiosa y la violencia colectiva desde el levantamiento de 2024 que derrocó al gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Shamim Reza Jahangir, de unos 60 años, murió como consecuencia de sus heridas tras ser asaltado en su domicilio del distrito de Kushtia por cientos de personas que lo golpearon con palos, dijo a la AFP el jefe de la administración de la zona, Touhid bin Hasan.

La muchedumbre estaba furiosa por un video antiguo del hombre que volvió a circular en línea el viernes. Al parecer, en él afirma que quienes redactaron el Corán eran analfabetos y quienes lo leen, aún peor, declaró a la AFP un periodista local presente en el lugar, Nazmul Islam.

«Intuyendo que algo podría suceder, la policía acudió al lugar y las autoridades hicieron todo lo posible. Pero una turba enfurecida de más de 200 personas atacó su residencia», explicó el funcionario Bin Hasan.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

Fuentes policiales informaron a la AFP que Jahangir fue detenido brevemente en 2021 por realizar comentarios que enfurecieron a los vecinos de su pueblo.

El video que circuló el viernes fue grabado en aquel entonces, añadieron.

Según el portavoz de la policía de Bangladés, AHM Sahadat Hossain, se ha abierto una investigación sobre lo sucedido.

Este país del sur de Asia, con unos 170 millones de habitantes, ha sido escenario de linchamientos en el pasado.

Al menos 153 personas perdieron la vida a causa de la violencia colectiva entre agosto de 2024, cuando terminó el mandato de Hasina y esta huyó a la India, y septiembre de 2025, según la organización de derechos humanos Odhikar, con sede en Daca.

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