Una unidad de la mayor refinería de Ecuador reiniciará operación para aumentar producción

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Quito, 14 may (EFE).- La empresa estatal ecuatoriana Petroecuador anunció que este viernes se reiniciarán las operaciones de la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería Esmeraldas, la más grande del país, lo que permitirá aumentar la producción nacional de gas licuado de petróleo (GLP) y de gasolinas, en medio de denuncias por desabastecimiento de combustible en estaciones de suministro del país.

Con el arranque de la FCC, una de las más importantes de la refinería, la empresa pública prevé generar un margen de utilidad diario de más de 170.800 dólares, gracias a la producción de 4.000 barriles diarios de GLP y 7.800 barriles de nafta tratada, materia prima para la elaboración de gasolinas.

Además, Petroecuador estima que la operación de esta unidad permitirá reducir en 3.000 toneladas mensuales las importaciones de GLP destinadas al consumo interno, lo que supondría un ahorro adicional de 1,7 millones de dólares al mes.

Para junio de 2026, Petroecuador proyecta alcanzar una producción de 640.000 barriles de naftas, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de gasolinas en todo la nación andina.

El anuncio se produce después de las denuncias ciudadanas por desabastecimiento de combustible, especialmente Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, que se han registrado en algunas partes de Ecuador desde el fin de semana; una situación que el Gobierno niega, a pesar de que entre lunes y miércoles se registraron largas filas de vehículos a la espera de abastecer sus depósitos en las gasolineras.

En la víspera, el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, dijo a EFE que el desabastecimiento es real y negó que el problema se deba a un acaparamiento por parte de los distribuidores tras el alza de precios de las gasolinas que empezó a regir desde el martes, como aseguraba el Gobierno.

Rosero señaló que han sufrido racionamientos en la distribución del combustible y apuntó a problemas de logística en el manejo de las importaciones, tras la falta de producción en la Refinería Esmeraldas.

La FCC volverá a operar después de su paralización tras un incendio registrado en la refinería el pasado 1 de marzo, que obligó a la petrolera estatal a declarar una emergencia de sesenta días para reparar los daños provocados en el complejo. EFE

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